Wolfsburg (dpa) - Angetrieben von einem Rekordgewinn 2011 will Europas größter Autobauer Volkswagen in diesem Jahr sein Tempo trotz möglicher Bremsspuren in Europa hoch halten.

«Auf unserem Weg an die Spitze sind wir unverändert auf einem sehr soliden Kurs unterwegs», sagte Konzernchef Martin Winterkorn am Montag bei der Vorlage der Bilanz in Wolfsburg laut vorab veröffentlichtem Redetext.

Zugleich stellt sich das Unternehmen für 2012 und 2013 auf eine Abkühlung in seiner Heimatregion ein: «In Westeuropa wird sich die Nachfrage nach Pkw und leichten Nutzfahrzeugen voraussichtlich abschwächen», heißt es im Geschäftsbericht. Das Management zeigte sich zuversichtlich, dass VW Marktführer bleibe. Die größten Zuwächse werden jedoch in Asien, Südamerika, den USA und Russland erwartet.

Unterm Strich verdienten die Wolfsburger mit ihren inzwischen zehn Marken im abgelaufenen Geschäftsjahr 15,8 Milliarden Euro - mehr als doppelt so viel wie 2010. Dabei spielte auch ein Buchgewinn aus der Neubewertung von Aktienoptionen nach der vorerst geplatzten Fusion mit dem Sportwagenbauer Porsche eine Rolle. Ohne diesen Sondereffekt kam die VW-Gruppe auf ein operatives Ergebnis von 11,3 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs um gut ein Viertel auf 159,3 Milliarden Euro.