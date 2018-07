New York (SID (SID) - Die New York Knicks sind in der NBA knapp fünf Wochen nach dem Beginn des Hypes um Shootingstar Jeremy Lin wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Der zweimalige Meister unterlag den Philadelphia 76ers im Madison Square Garden mit 94:106 und liegt im Osten nach der fünften Niederlage in Serie nur noch auf dem achten Tabellenplatz. Vor dem zwischenzeitlichen Aufschwung in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga durch Lins Sprung in die Startformation war New York als Zehnter kaum schlechter platziert gewesen.

Gegen Philadelphia hatte Lin eine schwache Trefferquote und kam am Ende auf 14 Punkte. Bester Werfer der Gastgeber war Superstar Carmelo Anthony mit 22 Zählern. Auf der Gegenseite überzeugte Lou Williams als Topscorer mit 28 Punkten.

New York warf das Spiel im dritten Viertel (24:38) weg. "Sie haben gut getroffen, wir haben schlecht verteidigt und nicht richtig auf den Ball aufgepasst", sagte Lin. Mit sechs Ballverlusten hatte auch der 23-Jährige Anteil an der Heimniederlage.

Im Duell der beiden erfolgreichsten NBA-Teams setzten sich die Los Angeles Lakers mit 97:94 gegen Rekordmeister Boston Celtics durch. Andrew Bynum sorgte 15,5 Sekunden vor der Schlusssirene für den Endstand. Die letzte Chance der Celtics zum Ausgleich verpasste Rajon Rondo mit einem Fehlwurf von jenseits der Dreierlinie. L.A. gelang innerhalb der letzten drei Minuten ein 8:0-Lauf, Lakers-Superstar Kobe Bryant war beim 18. Sieg im 20. Heimspiel mit 26 Punkten bester Werfer auf dem Parkett.