Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Montagmorgen zu einem unangekündigten Besuch in Afghanistan eingetroffen. Im deutschen Feldlager im nordafghanischen Masar-i-Scharif informierte sich die Kanzlerin bei den dortigen Bundeswehrsoldaten über deren Einsatz. Zum Auftakt gedachte sie am Ehrenhain der in Afghanistan getöteten Soldaten.