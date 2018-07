Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kommt vor einem Treffen der Eurogruppe am Montag in Brüssel mit seinem spanischen Kollegen Luis de Guindos zusammen. Das bestätigte ein spanischer Diplomat der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Bei dem Treffen dürfte es um die Finanzlage des südeuropäischen Landes gehen, das mit einem größeren Haushaltsdefizit als bislang erwartet zu kämpfen hat. Das Thema steht auch auf der Tagesordnung der anschließenden Eurogruppe.