Kiel (AFP) Mit einer Kamerafalle haben zwei Kieler Studenten via Internet aus hunderten Kilometer Entfernung eine Einbrecherin überführt. Der junge Mann und die junge Frau im Alter von 21 und 23 Jahren hatten eine Webcam installiert, nachdem sie versehentlich den Schlüssel außen an der Eingangstür ihrer Wohnung stecken gelassen hatten und dieser anschließend verschwunden war, wie die Polizei am Montag mitteilte.