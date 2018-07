Hamburg (AFP) Die Europäische Union will China laut einem Pressebericht wegen der Exportbeschränkungen für seltene Erden vor der Welthandelsorganisation (WTO) verklagen. Es sei damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zeit einen neuen Streitfall geben werde, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Reinhard Bütikofer, laut der "Financial Times Deutschland" vom Montag. China steht seit längerem wegen Exportbeschränkungen für sogenannte seltene Erden in der Kritik. Das Land liefert 95 Prozent dieser wirtschaftlich wichtigen Metalle für den Weltmarkt.