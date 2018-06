Brüssel (dpa) - Die Eurostaaten haben das zweite Hilfspaket an Griechenland von 130 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Es müssten aber in Mitgliedsländern noch parlamentarische Hürden genommen werden, sagte Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker in Brüssel. Das sei eine zweite Chance für Griechenland, die nicht verpasst werden dürfe. Die förmliche Entscheidung über das Paket wird voraussichtlich am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz hochrangiger Vertreter der Finanzministerien gefällt.

