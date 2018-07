London (SID) - Der Transfer von Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski von Bundesligist 1. FC Köln zum englischen Ex-Meister FC Arsenal soll allen bisherigen Dementi und Kommentarverweigerungen zum Trotz seit vergangenem Freitag perfekt sein. Das meldete die englische Boulevardzeitung Daily Mail.

Den Informationen des Blattes zufolge einigten sich Arsenal-Teammanager Arsène Wenger und Kölns Vertreter bei einem Treffen in der Rhein-Metropole auf die bereits im Raum stehende Ablöse von umgerechnet rund 13 Millionen Euro. Laut Daily will Arsenal die Verpflichtung des Stürmers, der beim Klub seines Nationalmannschafts-Kollegen Per Mertesacker einen Vertrag bis 2016 unterzeichnen soll, in der Endphase der laufenden Saison bestätigen.

Zuletzt hatten sowohl Podolski als auch Wenger eine Einigung aller Beteiligten abgestritten. Köln hatte Spekulationen über einen schon perfekten Wechsel von Podolski, der beim FC noch einen Kontrakt bis 2013 besitzt, nicht kommentieren wollen.