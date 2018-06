Lyon (SID) - Der langjährige französische Fußball-Nationalspieler Sidney Govou fällt voraussichtlich vier bis sechs Monate aus. Im Ligaspiel seines Vereins FC Évian hatte der Stürmer am Samstag in der ersten Halbzeit einen Achillessehnen-Riss erlitten, der am Montag in Lyon operiert wurde. Govou muss sein linkes Bein für sechs Wochen ruhen lassen, ehe er mit der Rehabilitation beginnen kann, berichteten die behandelnden Ärzte.

Bereits 2009 hatte der Routinier die gleiche Verletzung im rechten Fuß verkraften müssen, war damals aber in der Rekordzeit von knapp vier Monaten auf den Platz zurückgekehrt. Seit dem Vorrunden-Aus der Equipe Tricolore bei der WM 2010 in Südafrika bestritt Govou für Frankreich kein Länderspiel mehr.