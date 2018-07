Mailand (AFP) Das unter der Schuldenkrise ächzende Italien befindet sich offiziell in der Rezession: Im letzten Quartal 2011 ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 Prozent zurück, wie die nationale Statistikbehörde (Istat) am Montag mitteilte. Sie bestätigte damit vorläufige Schätzungen. Da das BIP schon im dritten Quartal 2011 um 0,2 Prozent zurückgegangen war und damit in zwei Quartalen in Folge sank, befindet sich die drittstärkste Wirtschaftsnation der Euro-Zone nun in der Rezession.