Masar-i-Scharif (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel ist unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen zu einem Besuch in Afghanistan eingetroffen. Im Bundeswehr-Feldlager in Masar-i-Scharif informierte sie sich bei den Soldaten über den Einsatz. Zum Auftakt der Visite gedachte sie am Ehrenhain der in Afghanistan gefallenen Soldaten. Überschattet wird der Besuch von dem Amoklauf eines US-Soldaten im Süden des Landes. Der Mann hatte nach afghanischen Angaben insgesamt 16 Zivilisten ermordet, darunter neun Kinder. Die Bluttat belastet das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Kabul und Washington.

