Masar-i-Scharif (dpa) - Nach der Ermordung afghanischer Zivilisten durch einen US-Soldaten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Blitzbesuch am Hindukusch der afghanischen Regierung kondoliert.

Vom Bundeswehr-Feldlager im nordafghanischen Masar-i-Scharif aus telefonierte Merkel am Montag mit Präsident Hamid Karsai. Dabei drückte sie dem Präsidenten ihr persönliches Beileid und das der deutschen Bevölkerung anlässlich der «schrecklichen Tat des US-Soldaten» aus.

Merkel sagte: «Ich habe heute mit Präsident Karsai von Masar-i-Scharif aus gesprochen und ihm auch nochmal mein Mitgefühl für den gestrigen Amoklauf deutlich gemacht.» Der Amerikaner hatte in der Nacht zu Sonntag nach afghanischen Regierungsangaben 16 Zivilisten ermordet, darunter neun Kinder. Merkel sicherte Karsai nach Angaben des Regierungssprechers Steffen Seibert zu, die Internationale Schutztruppe Isaf werde alles unternehmen, um die Umstände der Tat aufzuklären.

Merkel sagte, Karsai habe in dem Telefonat «noch einmal betont, dass die Leistung der deutschen Soldaten im Rahmen von Isaf außerordentlich geschätzt wird». Das gelte besonders in der Kombination mit dem zivilen Wiederaufbau. Karsai habe sie gebeten, «das den deutschen Soldaten hier auszurichten».

Merkel war am Morgen unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen zu einem nicht angekündigten Besuch in Afghanistan eingetroffen. Im Bundeswehr-Feldlager in Masar-i-Scharif informierte sie sich bei den Soldaten über den Einsatz. Zum Auftakt der Visite gedachte sie am Ehrenhain den in Afghanistan gefallenen Soldaten.