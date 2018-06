Istanbul (SID) - Nach drei WM-Pleiten in Serie hat Jelena Issinbajewa am Sonntag bei der Hallen-WM den Weg zurück zum Erfolg gefunden. Der Kopf der Frau, die ihre Karriere nach der WM 2013 in Moskau beenden will, spielt nach Burn-out-Anzeichen wieder mit. Das Fibulaköpfchen von Silke Spiegelburg tat das dagegen nicht, darum verpassten Deutschlands Leichtathleten ihre dritte Medaille. Mit 4,65 m wurde die Leverkusener EM-Zweite in Istanbul nur Vierte.

"Das Problem trat genau genau bei Silkes Versuchen über 4,70 m auf. Sie hatte keine Kontrolle mehr über den Unterschenkel, weil sich das zwischen Wadenbein und Kniegelenk befindliche Fibulaköpfchen sperrte", erklärte Herbert Czingon, Cheftrainer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Der Stabhochsprung-Experte: "In dieser Phase blieb keine Zeit für eine Behandlung. Direkt danach hat der Physiotherapeut das Problem dann behoben."

Bei Jelena Issinbajewa, die 17 Tage vor der Rückkehr zum Gold den 28. Weltrekord ihrer Karriere (5,01 m) aufgestellt hatte, hakt offenbar nichts mehr. "Ich bin total glücklich, auch wenn es mit den 5,02 m nicht geklappt hat", sagte die 29-Jährige, die nach je zweimal Olympia- und WM-Gold den vierten Titel bei der Hallen-WM gewann. Als sie ihre Anfangshöhe von 4,70 m meisterte, war sie schon Siegerin, nahm dann auch 4,80 m auf Anhieb.

Dass die Frau aus Wolgograd nach drei WM-Fehlschlägen wieder die Sicherheit zum späten Einstieg in sich fühlte und der Konkurrenz zuvor schon alle Siegchancen abgesprochen hatte, ist anscheinend das Werk von Jewgeni Trofimow. Ihr alter Trainer, zu dem sie nach dem Karriereknick zurückgekehrt war, hat sie psychisch wieder stark gemacht. "5,10 m oder mehr sind möglich", sagt die Ex-Kunstturnerin, die sich bereits zur Olympiafavoritin für London erklärt.

"Nächstes Jahr nach der WM in Moskau ist Schluss", bekräftigte die zweimalige Olympiasiegerin und Freiluft-Weltmeisterin in Istanbul dann noch bereits bekannte Pläne. Die Funktionäre hatten Russlands einzigen Leichtathletik-Star überredet, nach Olympia in London noch ein Jahr dranzuhängen.