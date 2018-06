Berlin (dpa) - Das ZDF will aus eigener Kraft eine Modernisierung des drei Jahrzehnte alten Showdampfers «Wetten, dass..?» schaffen. Mit dem neuen Moderator Markus Lanz (42) soll die Show frischer und moderner werden, dennoch werde es keine Co-Produktion mit privaten Fernsehunternehmen geben.

«Die Show ist und bleibt eine Eigenproduktion», sagte ein Sprecher des öffentlich-rechtlichen Senders am Montag auf dpa-Anfrage. Die Produktionsfirma Mhoch2, die zur Hälfte Lanz gehört, werde lediglich beratend tätig sein - ähnlich wie früher das Unternehmen Dolce Media von Thomas Gottschalks Bruder Christoph.

Die angekündigte Winter-Ausgabe von «Wetten, dass..?» aus einem Skigebiet werde voraussichtlich nicht mehr dieses Jahr, sondern erst 2013 gesendet. Lanz soll nach ZDF-Planungen am 6. Oktober seinen Einstand geben. Die «Bild»-Zeitung hatte geschrieben, dass diese Show aus Düsseldorf kommen soll; dies könne er weder bestätigen noch dementieren, sagte der ZDF-Sprecher. Allerdings hat der Sender für diesen Termin bereits Räumlichkeiten in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt vorgemerkt, wie der Sprecher des Kongresszentrums Düsseldorf der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Die Stadt hat für die Show eine besondere Bedeutung: In Düsseldorf fand am 14. Februar 1981 die erste «Wetten, dass..?»-Sendung überhaupt statt; knapp 30 Jahre später ereignete sich dort am 4. Dezember 2010 der schwere Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch, der Gottschalk zum Rücktritt bewegte.

Der österreichische Rundfunk ORF lobte die Verpflichtung von Lanz. «Wir freuen uns sehr für das österreichische Publikum», heißt es in einer Stellungnahme der Fernsehdirektorin Kathrin Zechner. Der gebürtige Südtiroler Lanz sei beim österreichischen Publikum «bekannt und beliebt». Im ORF/ZDF-Format «Wettlauf zum Südpol» sei er zwar Hermann Maier unterlegen, «auf der großen und traditionsreichen "Wetten, dass..?"-Bühne wird Markus Lanz jedoch weitaus erfolgreicher sein», zeigte sich die Direktorin zuversichtlich. «Wetten, dass..?» ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.

Lanz äußerte bei aller Freude auch Respekt vor der neuen Aufgabe. «Das ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue! Gleichzeitig begegne ich ihr mit großem Respekt, denn Frank Elstner und Thomas Gottschalk sind zwei meiner großen Fernsehhelden. Die Showidee ist nach wie vor grandios», wurde er am Montagmorgen in einer ZDF-Pressemitteilung zitiert.

Doch herrscht in der Branche auch Skepsis, ob die Sendung eine Zukunft hat. Helmut Thoma, früher als RTL-Geschäftsführer für zahlreiche Fernseh-Innovationen verantwortlich, traut Lanz den Job zwar zu, «die ganze Frage ist aber, ob diese Sendung überhaupt noch lebensfähig ist», sagte er im dpa-Interview. «Ein Format aus dem Jahr '81 hat sich zweifellos in der neuen Fernsehlandschaft nicht mehr so richtig positioniert. Den großen Vorteil, den die Sendung mal hatte, diese Überraschungseffekte, das alles findet man heute in anderen Sendungen, den Castingshows wie "Das Supertalent", auch wieder. Im Grunde genommen ist das ziemlich überholt. Diese Form von Sendung kommt noch aus einer anderen Zeit.»

