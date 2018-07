Aigle (SID) - Der Radsport-Weltverband UCI hat die Hamburger Cyclassics für vier weitere Jahre bis 2016 mit einer WorldTour-Lizenz ausgestattet. Damit gehört das Radsport-Event, das am 19. August zum 17. Mal in der Hansestadt stattfindet, weiter zur Kategorie der weltweit bedeutendsten Eintagesrennen. Das teilte der Weltverband am Montag auf seiner Internetseite mit.

Gleichzeitig verlängerte die Lizenz-Kommission auch die Verträge der Eintagesrennen Gent-Wevelgem und Grand Prix Ouest France-Plouay sowie der Etappenrennen Tour de Suisse, Eneco Tour, Polen-Rundfahrt und Katalonien-Rundfahrt.