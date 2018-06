Offida (SID) - Der amerikanische Radprofi Chris Horner (RadioShack) geht als Gesamtführender auf die letzte Etappe der 47. Ausgabe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico, büßte aber am Montag auf dem sechsten Teilstück an Vorsprung auf Verfolger Vincenzo Nibali (Italien/Liquigas) ein. Auf den 181 Kilometern mit Start und Ziel in Offida setzte sich der Spanier Joaquin Rodriguez (Katjuscha) vor Nibali und dessen Landsmann Danilo Di Luca (Acqua & Sapone) durch. Horner kam als Vierter ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt Horner vor dem abschließenden Einzelzeitfahren am Dienstag über 9,3 km rund um San Benedetto del Tronto mit fünf Sekunden vor dem Tschechen Roman Kreuziger (Astana) und sechs vor Nibali.

Zahlreiche Profis traten nicht mehr zur sechsten Etappe an oder stiegen während des Rennens aus, darunter auch Weltmeister Mark Cavendish (Großbritannien/Sky) sowie die beiden Deutschen Marcel Sieberg (Castrop-Rauxel/Lotto) und Paul Martens (Rostock/Rabobank).