Hannover (dpa) - Die Renten steigen am 1. Juli deutlich - in Ost und West aber unterschiedlich stark: im Osten um 2,26 Prozent, im Westen um 2,18 Prozent. Das kündigte Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen in Hannover an. Im vergangenen Jahr hatte es für die gut 20 Millionen Rentner in Deutschland einheitlich 0,99 Prozent mehr gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.