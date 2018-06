Hannover/Berlin (dpa) - Die Renten steigen am 1. Juli deutlich - in Ost und West aber unterschiedlich stark: im Osten um 2,26 Prozent, im Westen um 2,18 Prozent.

Das kündigte Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) heute in Hannover an. Im vergangenen Jahr hatte es für die gut 20 Millionen Rentner in Deutschland einheitlich 0,99 Prozent mehr gegeben.