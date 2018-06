Köln (SID) - In der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der FC St. Pauli zum Abschluss des 25. Spieltags den Karlsruher SC um 20.15 Uhr. Die Hamburger brauchen einen Sieg, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren. Als Vorletzter steht auch der KSC gehörig unter Druck.

Nach dem Ausrutscher von Stadtrivale Tottenham Hotspur beim FC Everton hat der FC Arsenal in der Premier League Platz drei wieder vor Augen. Das Team des weiterhin verletzten Nationalspielers Per Mertesacker trifft zum Abschluss des 28. Spieltags auf Newcastle United und hofft auf den vierten Heimsieg in Serie.