Sydney (SID) - Im australischen Schwimmsport ist ein Streit um die hohen Olympia-Förderungen für Altstars wie Ian Thorpe entbrannt. Laut Sunday Telegraph gibt es "erhebliche Spannungen" im australischen Trainingscamp darüber, dass beispielweise Thorpe bei seinen Comeback-Bemühungen finanziell mit rund 100.000 Dollar (76.000 Euro) unterstützt wird, die dreifache Olympiasiegerin Stephanie Rice dagegen nur 12.500 Dollar (9500 Euro) erhält.

Der australische Chefcoach Leigh Nugent hat kein Verständnis für den Neid unter den Kollegen. "Ich kann diese Kritik wirklich nicht verstehen", sagte Nugent, "es geht hier um vielfache Medaillengewinner und Weltrekordhalter. Sie können anderen helfen, Medaillen zu gewinnen. Sie bringen Erfahrung ins Team und Stabilität." Wer die Unterstützung kritisiere, sei ein "undankbarer Australier".

Ian Thorpe steht wenige Tage vor den Trials der Australier (15. bis 22. März) mit dem Rücken zur Wand. Der fünfmalige Olympiasieger will sich in Adelaide das Ticket für London sichern, schwamm den Besten seines Landes aber bei seinen Comeback-Bemühungen bislang stets weit hinterher. Wie der "Thorpedo" unternehmen auch Michael Klim und Libby Trickett einen Anlauf für einen Start in der britischen Metropole.