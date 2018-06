Potsdam (dpa) - Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot gemacht. Danach sollen ab Mai dieses Jahres die Gehälter um 2,1 Prozent steigen. Ein weiteres Plus von 1,2 Prozent ist ab März 2013 vorgesehen. Außerdem wird eine Einmalzahlung von 200 Euro geboten. Die Gewerkschaften prüfen das Angebot. Sie hatten unter anderem 6,5 Prozent mehr Geld gefordert. Auch morgen soll verhandelt werden. In der vergangenen Woche hatten sich nach Gewerkschaftsangaben 130 000 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt.

