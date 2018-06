Potsdam (dpa) - Arbeitgeber und Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben am Montag in Potsdam die Tarifverhandlungen fortgesetzt. In der zweiten Runde wird ein Angebot der Arbeitgeber erwartet.

Dieses hatte der Präsident des Verbands der kommunalen Arbeitgeber (VKA), Thomas Böhle, am Vormittag in der ARD in Aussicht gestellt. Wenn es der Ergebnisfindung diene, seien die Arbeitgeber bereit, ein konkretes Angebot zu machen, hatte Böhle gesagt.

Die Gewerkschaften fordern für die rund zwei Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen ein Plus von 6,5 Prozent, mindestens aber 200 Euro. Dies hatten die Arbeitgeber als zu hoch abgelehnt. VKA-Präsident Böhle zeigte aber Bereitschaft für Verbesserungen bei den Auszubildenden.

Für das Treffen sind zwei Tage angesetzt. Eine weitere Tarifrunde ist für Ende März in Potsdam vorgesehen. An Warnstreiks im öffentlichen Dienst hatten sich in der vergangenen Woche nach Gewerkschaftsangaben 130 000 Beschäftigte beteiligt.

