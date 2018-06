Schladming (SID) - Das Abfahrtstraining der Frauen beim Weltcup-Finale in Schladming/Österreich ist abgesagt worden. Der erste Testlauf für das letzte Saisonrennen in der Königsdisziplin am Mittwoch konnte wegen zu weicher Piste im unteren Abschnitt der Planai nicht gestartet werden. Für Dienstag ist im WM-Ort von 2013 jeweils ein Training der Frauen (9.30 Uhr) und Männer (11.00) angesetzt. Beide Rennen sollen am Mittwoch gefahren werden.