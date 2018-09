Schladming (SID) - Der österreichische Ski-Rennläufer Mario Scheiber sagt Servus. Nach neun zweiten und vier dritten Plätzen im Weltcup wird der 29-Jährige seine Karriere beenden. Das gab Scheiber in Schladming bekannt, wo in dieser Woche die letzten vier Rennen des Winters ausgetragen werden sollen. Scheiber hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Der Speed-Spezialist hatte schon im Vorjahr über ein Karriereende nachgedacht, dann aber noch eine Saison drangehängt. In diesem Winter war Scheiber aber dann ohne Podestplatz geblieben.