Berlin (dpa) - Die Grünen wollen eine stärkere Einbeziehung des Bundestages bei der Suche nach einem Endlager für Atommüll. Die bisherigen Verhandlungsrunden von Bund und Ländern hätten deutlich gemacht, dass eine Einigung auf dieser Ebene nur begrenzten Erfolg haben könne. So heißt es nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» in einem Brief der Grünen-Fraktionsspitze an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Beteiligung des Bundestages sei unabdingbar. Hier sei ein gesamtgesellschaftlicher Konsens vonnöten, zitiert die Zeitung aus dem Schreiben.

