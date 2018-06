München (dpa) - BMW präsentiert heute in München die Rekordbilanz für 2011. Auch in diesem Jahr will der Autohersteller allen Konjunktursorgen zum Trotz mehr Fahrzeuge verkaufen, vor allem dank der weiter großen Nachfrage in Asien und Nordamerika.

In Europa dürften die Geschäfte für die Nobelmarke angesichts der Schuldenkrise und trüberer Wirtschaftsaussichten allerdings schwieriger werden. Konzernchef Norbert Reithofer hatte bereits angekündigt, dass das Geschäft auf dem Heimatkontinent kein Selbstläufer werde.

BMW fuhr 2011 bei Absatz, Umsatz und Gewinn neue Bestwerte ein. Unterm Strich verdiente der Branchenprimus rund 4,9 Milliarden Euro - satte 51,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte von 60,5 auf 68,8 Milliarden Euro.

BMW Eckdaten 2011

BMW Absatz Februar