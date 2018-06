New Orleans (SID) - Chris Kaman und die New Orleans Hornets haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Duell der beiden Kellerkinder verloren. Der Tabellenletzte der Western Conference unterlag den Charlotte Bobcats, Schlusslicht im Osten, mit 71:73. Beim Aufeinandertreffen mit dem Team aus Charlotte, bis vor zehn Jahren Heimat der Hornets, gelang dem deutschen Nationalspieler Kaman mit zwölf Punkten und 16 Rebounds ein sogenanntes Double-Double - eine zweistellige Ausbeute in zwei Kategorien.

Mit gerade einmal zehn Siegen aus 42 Spielen liegt New Orleans im Westen abgeschlagen am Tabellenende. Die Houston Rockets haben auf dem letzten Play-off-Platz zwölf Siege mehr auf dem Konto. Noch schlechter sind nur die Bobcats und Teambesitzer Michael Jordan dran. Ganze sechsmal konnte sich die NBA-Legende in dieser Saison über einen Sieg seiner Mannschaft freuen.

Derweil hält die Negativserie der New York Knicks weiter an. Bei den Chicago Bulls unterlag das Team um Shootingstar Jeremy Lin mit 99:104 und ging zum sechsten Mal in Folge leer aus. Durch die Niederlage rutschten die Knicks in der Eastern Conference aus den Play-off-Rängen und sind nur noch Neunter. Die Bulls bauten ihre Spitzenposition mit dem 35. Sieg aus.

Chicagos Superstar Derrick Rose war mit 32 Punkten überragender Akteur der Begegnung, auf der Gegenseite verbuchte Lin 15 Zähler.