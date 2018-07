Frankfurt/Main (dpa) - Die Staatsschuldenkrise in Europa hat den Gewinn der Deutschen Bundesbank auf den niedrigsten Wert seit acht Jahren gedrückt. Statt der erwarteten 2,5 Milliarden Euro kassiert Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nur 643 Millionen Euro aus Frankfurt.

Das ist der niedrigste Bundesbank-Überschuss seit dem Jahr 2003 (etwa 200 Mio Euro). Der Fortbestand der Währungsunion steht für Bundesbankpräsident Jens Weidmann zwar außer Frage. Doch die Notenbank sorgt mit Milliardenrückstellungen für mögliche Zahlungsausfälle vor, wie sie am Dienstag erklärte. Die Rückstellung wurde von 4,1 Milliarden Euro im Vorjahr auf 7,7 Milliarden Euro fast verdoppelt.

Die Währungshüter sorgen sich um mögliche Ausfälle aus Staatsanleihen von Pleitekandidaten wie Griechenland, welche die Notenbanken während der Krise kauften. Zudem ist die jüngste Geldflut der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrer Sicht nicht ohne Gefahren, weil das extrem billige Geld auch Banken zugutekommt, die ohne Zentralbankgeld im Grunde nicht überlebensfähig wären.

«Es ist nicht Aufgabe der Geldpolitik, marode Banken künstlich am Leben zu erhalten oder die Zahlungsfähigkeit von Staaten abzusichern», schrieb Weidmann in einem Gastbeitrag für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Dienstag). Bei der Bilanzvorlage legte er nach: Eine Umverteilung der Risiken von Banken und Staaten gehe über das Mandat der Notenbanken hinaus.

Die Vertrauenskrise könne nur überwunden werden, wenn die Regierungen selbst ihre strukturellen Probleme dauerhaft lösten, betonte Weidmann. Alle geldpolitischen Maßnahmen, auch die jüngsten Geldspritzen für das Bankensystem mit drei Jahren Laufzeit, seien befristet. «Mit diesen Geschäften kaufen wir lediglich Zeit. Darüber sind wir uns im EZB-Rat auch alle einig», sagte Weidmann. Diese Zeit müssten die Länder für Reformen nutzten.

Europas Notenbanken müssten sich schnell darauf verständigen, wie der Ausstieg aus den zahlreichen Sondermaßnahmen geschafft werden solle. Die Bundesbank stößt sich an schlechteren Sicherheiten, die Geschäftsbanken zur Zeit für Notenbankkredite hinterlegen müssen.

In der Bundesbankbilanz häuften sich im Zuge der Krisenmaßnahmen ungewöhnlich gigantische Summen an Forderungen im sogenannten Target2-System an, über das ein großer Teil des grenzüberschreitenden Geldverkehrs im Euroraum abgewickelt wird. Zum Jahresende 2011 summierten sich die Forderungen auf gut 463 Milliarden Euro. Ende Februar waren es 547 Milliarden Euro.

Kritiker befürchten, dass ein Teil des Geldes verloren wäre, sollte die Eurozone auseinanderbrechen. Weidmann erklärte, er halte «ein Auseinanderbrechen der Währungsunion schlichtweg für absurd». Bei der Bilanzvorlage betonte er: «Um es klar zu sagen: Risiken sind keine Verluste, Rückstellungen sind keine Wertberichtigungen.» Schon 2010 hatte die Notenbank ihre Risikovorsorge deutlich ausgebaut. Der Gewinn hatte sich in der Folge von 4,1 Milliarden auf 2,2 Milliarden Euro nahezu halbiert.

Im vergangenen Jahr stand nur dank höherer Zinserträge - die wichtigste Quelle für den Bundesbankgewinn - unter dem Strich noch ein Plus. Die Nettozinserträge beliefen sich auf 4,8 Milliarden Euro nach 3,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

Die Schuldenkrise birgt aus Sicht der Bundesbank auch weiterhin Risiken für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Insgesamt hätten sich die Aussichten für die deutsche Wirtschaft aber zuletzt spürbar aufgehellt, sagte Weidmann: «Die deutsche Wirtschaft ist in einem bemerkenswert guten Zustand.» Die Bundesbank halte an ihrer Prognose fest, dass die deutsche Wirtschaft 2012 um 0,6 Prozent wachsen werde - nach 3,0 Prozent im Vorjahr. Vor allem wegen stark gestiegener Energiepreise erhöhte die Bundesbank allerdings ihre Inflationserwartung von 1,8 Prozent auf «über 2 Prozent».

