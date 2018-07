New York (dpa) - Der Internet-Kurznachrichtendienst Twitter verstärkt sich mit dem Kauf der Blog-Plattform Posterous. Ein Preis wurde am Montagabend nicht genannt, der Großteil der Mitarbeiter wird übernommen, Posterous soll bis auf weiteres in gewohnter Form im Netz bleiben.

Posterous will es Nutzern besonders einfach machen, einfache Blogeinträge zu erstellen, mit einem starken Fokus auf Bilder. Schärfster Rivale ist Tumblr mit einem ähnlichen Angebot.

Für Twitter ist es der erste Zukauf ohne direkte Verbindung zu seinem Hauptprodukt, der Plattform, auf der Nutzer bis zu 140 Zeichen lange Mitteilungen erstellen können. Posterous kennt solche Beschränkungen nicht. Nach jüngsten Angaben von September verzeichnete der Blog-Anbieter rund 15 Millionen Besucher pro Monat, wie das Blog «All Things Digital» berichtete. Das Unternehmen soll rund zehn Millionen Dollar als Finanzierung bei Investoren eingenommen haben.

Twitter hat mehrere hundert Millionen Nutzer, ist aber immer noch dabei, an einem tragfähigen Geschäftsmodell zu arbeiten. Das Unternehmen setzt dafür aktuell immer mehr auf bezahlte Werbe-Nachrichten, die allerdings sehr behutsam ausgebaut werden sollen, um die Nutzer nicht zu verschrecken.

