Köln (SID) - Der tunesische Nationalspieler Ammar Jemal ist am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln eingestiegen. Der 24-Jährige hatte aufgrund eines Muskelfaserrisses rund einen Monat pausieren müssen. Nach Angaben von FC-Trainer Ståle Solbakken wird Mittelfeldspieler Martin Lanig (Sprunggelenkverletzung) am Donnerstag wieder ins Training einsteigen.