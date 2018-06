Rom (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom will mit Bundesligist VfL Wolfsburg über ein weiteres Ausleihgeschäft des dänischen Innenverteidigers Simon Kjaer verhandeln. Das berichtet die römische Tageszeitung Il Messaggero. AS hatte sich zwar eine Kaufoption an dem 22-Jährigen gesichert, doch die Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro sei dem Klub zu hoch. Daher soll Kjaer ein weiteres Jahr ausgeliehen werden.