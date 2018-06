München (dpa) - Angeführt von Vierfach-Torschütze Mario Gomez hat der FC Bayern souverän das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Der deutsche Fußball-Rekordmeister ließ dem FC Basel beim 7:0 im Achtelfinal-Rückspiel keine Chance und machte das 0:1 aus der ersten Partie mehr als wett. Arjen Robben begann den Torreigen bereits in der 10. Minute, Thomas Müller und Gomez machten bereits vor der Pause alles klar. Dreimal Gomez und erneut Robben sorgten im zweiten Durchgang für den höchsten Sieg der Bayern in der Königsklasse. Das Viertelfinale wird am Freitag ausgelost.

