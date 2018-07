Hamburg (SID) - Der Hamburger SV setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf die Unterstützung seiner Fans. Nachdem das Hamburger Stadion zuletzt nicht immer ausverkauft war, erhält jeder Zuschauer beim Kauf einer Karte für das wichtige Heimspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) zusätzlich einen 10-Euro-Gutschein für einen der HSV-Fanshops in der Arena, im City-Store und im Fanshop im Hamburger Herold-Center. Die Gutscheine sind nur am Spieltag gültig. Für die Partie des Tabellen-14. gegen den 17. sind noch 9000 Tickets verfügbar.