Frankfurt/Main (SID) - Andreas Rettig ist offenbar Wunschkandidat der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Nachfolge von Geschäftsführer Holger Hieronymus. Nach SID-Informationen gilt Rettig, der am Saisonende sein Amt als Manager beim Bundesligisten FC Augsburg aufgibt, als heißester Anwärter auf den Posten an der Seite von DFL-Chef Christian Seifert. Die DFL wollte am Dienstag entsprechende Spekulationen nicht kommentieren.

Die DFL steht aktuell vor einem personellen Umbruch auf der Führungsebene. Nach Geschäftsführer Tom Bender, der ab 1. September eine 100-prozentige Tochter-Firma der DFL mit Sitz in Köln leiten wird, kündigte am vergangenen Freitag auch Geschäftsführer Hieronymus an, dass er die Liga spätestens im Sommer 2013 verlassen wird. Hieronymus ist seit 2005 DFL-Geschäftsführer, will sich in Zukunft aber anderen Aufgaben widmen.