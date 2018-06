Berlin (SID) - Der Handball-Bundesligist Füchse Berlin wird gegen die Sperre von Nationalspieler Sven-Sören Christophersen in der Champions League rechtliche Schritte einlegen. "Der schriftliche Einspruch wird der EHF spätestens am Mittwoch vorliegen", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Christophersen war für seine Rote Karte im letzten Gruppenspiel gegen Bjerringbro-Silkeborg/Dänemark (28:27) von der EHF am Montag für ein Spiel gesperrt worden. Der Rückraumspieler würde damit im ersten Achtelfinale am Sonntag gegen den HSV Hamburg fehlen.

"Ich vertraue darauf, dass es eine kurzfristige Anhörung zum Fall bei der EHF gibt. Wir sind gerne bereit, dafür auch noch Ende der Woche nach Wien zu fahren", so Hanning. Um Klarheit zu schaffen, muss die Entscheidung vor dem Hinspiel erfolgen, da der Einspruch keine aufschiebende Wirkung auf die Sperre für Sven-Sören Christophersen hat. "Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Entscheidung der ersten Instanz mehr als zwei Wochen gedauert hat und hoffe, dass die EHF nun schneller und professioneller handelt, weil wir ernsthaft nicht mit dem Urteil leben können", sagte Hanning.