Wien (SID) - Die Handballerinnen des HC Leipzig treffen im Halbfinale des Europacups der Pokalsieger auf den dänischen Topklub Viborg HK mit der deutschen Rekordnationalspielerin Grit Jurack. "Beide Teams kennen sich sehr gut. Dennoch ist Viborg der große Favorit und es wird sehr schwer für uns werden, aber wenn meine Mädels an die Leistung aus den beiden Spielen gegen Byasen anknüpfen, können wir es schaffen", sagte Trainer Stefan Madsen nach der Auslosung am Dienstag in Wien.

Neben Jurack, die von 1993 bis 2001 und in der Saison 2003/04 für Leipzig spielte, stehen in Viborg auch die Nationalspielerinnen Anja Althaus und Caroline Müller unter Vertrag. Viborg ist ein absolutes Weltklasse-Team und es wird für uns ganz schwer, das Finale zu erreichen", sagte HCL-Manager Kay-Sven Hähner.

Leipzig hatte im Viertelfinale den fünfmaligen norwegischen Meister Byasen Trondheim ausgeschaltet (29:28 und 26:20) und damit als einziger Bundesligavertreter das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs erreicht. Das Hinspiel gegen Viborg findet am 1. April (15.00 Uhr) statt, das Rückspiel wird am Osterwochenende (7./8. April) in Dänemark ausgetragen. Der zweite Finalteilnehmer wird zwischen dem ungarischen Klub FTC Rail-Cargo Hungaria und dem russischen Vertreter Dinamo Wolgograd ermittelt.