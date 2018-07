Hamburg (SID) - Dem sportlich schwächelnden deutschen Handball-Meister HSV Hamburg bleibt das Verletzungspech treu: Der französische Kreisläufer Bertrand Gille fällt mit einem Muskelfaserriss vier Wochen aus. Das ergab eine radiologische Untersuchung am Dienstag, nachdem Gille beim Nord-Derby am vergangenen Wochenende in Flensburg (30:36) eine Verletzung im hinteren rechten Oberschenkel erlitten hatte.

Der zweimalige Weltmeister Gille wird seiner Mannschaft damit auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei den Füchsen Berlin am kommenden Sonntag (16 Uhr) fehlen. Nach Oscar Carlén (Kreuzbandriss) und Renato Vugrinec (Innenbandriss) ist Gille bereits der dritte verletzungsbedingte Ausfall bei den Hanseaten.