Kairo/Tel Aviv (dpa) - Nach viertägigen Auseinandersetzungen mit Toten und Verletzten haben Israel und die militanten Palästinenser im Gazastreifen nach ägyptischen Angaben einen Waffenstillstand erreicht.

Die Waffenpause solle bei Morgengrauen am Dienstag in Kraft treten, berichtete das staatliche ägyptische Staatsfernsehen unter Berufung auf einen Sicherheitsbeamten in der Nacht. In Israel war zunächst keine Bestätigung für die Übereinkunft zu erhalten.

Wie das ägyptische Staatsfernsehen weiter berichtete, erklärten sich die Palästinenser bereit, keine weiteren Raketen auf Südisrael abzuschießen. Israel habe zugesagt, seine Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen zu stoppen. Im Sender hieß es, intensive Gespräche und Anstrengungen, die Ägypten in den vergangenen Stunden unternommen habe, hätten zu diesem umfassenden Abkommen geführt.

Zu Berichten über einen Waffenstillstand zwischen Israel und militanten Palästinensergruppen im Gazastreifen hatten israelische Beamte nach Angaben der Zeitung «Jerusalem Post» zuvor erklärt: «Ruhe von der palästinensischen Seite wird mit Ruhe beantwortet».

Bei rund 40 gezielten israelischen Luftangriffen im Gazastreifen seit Freitag wurden nach palästinensischen Angaben insgesamt 25 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Die meisten Getöteten waren militante Kämpfer.

Auf Israel wurden seit Beginn der jüngsten Runde der Gewalt nach Angaben der Armee insgesamt 195 Raketen und Mörsergranaten abgeschossen. Davon seien gut 50 von dem Raketenabwehrsystem «Eisenkuppel» abgefangen werden.

