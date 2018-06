Berlin (dpa) - Die Mehrheit der Deutschen setzt auch in der neuen Formel-1-Saison auf Titelverteidiger Sebastian Vettel. 63 Prozent der Befragten erwartet, dass Vettel zum dritten Mal in Serie die WM für sich entscheidet.

Das ergab eine repräsentative Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des TV-Senders RTL. Unter den Formel-1-Fans seien sogar 83 Prozent von einem erneuten WM-Triumph des 24 Jahren alten Hessen überzeugt, hieß es.

Meistgenannter Hauptrivale für den Red-Bull-Piloten war Mercedes-Star Michael Schumacher. Dem Rekord-Champion trauen allerdings auch nur vier Prozent der Befragten in diesem Jahr den achten Titel zu. Insgesamt wurden 1002 Bundesbürger befragt. Die neue Formel-1-Saison beginnt am Sonntag mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne. Insgesamt werden 20 Rennen gefahren.