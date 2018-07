Melbourne (dpa) - Wer letztlich seine Gegner auf der Fahrt zum Titel-Hattrick sein werden, ist Formel-1-Doppelweltmeister Sebastian Vettel egal.

«Wenn wir im letzten Rennen die Möglichkeit haben, für die Meisterschaft zu kämpfen, sind wir glücklich genug. Gegen wen, spielt da eigentlich keine Rolle», sagte der Red-Bull-Fahrer in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa vor dem Saisonstart am Sonntag in Australien.

«Ich glaube, das ist alles Hätte, Wenn und Aber. Zukunftsmusik», entgegnete Vettel auf die Frage nach einem möglichen Titelduell zwischen ihm und seinem einstigen Vorbild Michael Schumacher. «Außerdem: Fährt Mercedes nicht mit zwei Autos?», meinte der 24 Jahre Heppenheimer in Anspielung auf Schumachers Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg.

Während Schumacher noch auf seinen ersten Podiumsplatz seit seiner Rückkehr vor zwei Jahren wartet und Rosberg auf seinen ersten Sieg überhaupt, kann Vettel in dieser Saison einmal mehr Formel-1-Geschichte schreiben. Gewinnt er zum dritten Mal nacheinander die WM, zieht er mit Schumacher und dem legendären Juan Manuel Fangio gleich. Nur diesen beiden Piloten gelang seit dem WM-Beginn 1950 der Titel-Hattrick. Es werde keine leichte Aufgabe, warnte Vettel: «Aber wir sind nach wie vor ein sehr starkes Team und werden natürlich um den Titel kämpfen, dafür sind wir hier.»

Homepage Sebastian Vettel