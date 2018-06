Washington (dpa) - Die amerikanische First Lady Michelle Obama wird die US-Delegation bei der Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in London anführen. Die Ehefrau von Präsident Barack Obama werde im Sommer mit ausgewählten Repräsentanten der Vereinigten Staaten zu dem Großereignis in Großbritannien reisen. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.