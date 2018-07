Rotenburg a.d. Fulda (SID) - Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll verbreitet nach überstandener Schulterverletzung vor der anstehenden Team-WM in Dortmund (25. März bis 1. April) Optimismus. "Wie man im Training sehen kann, bin ich fit. Ich habe keine Schmerzen mehr", sagte der beste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten.

Die jüngste Zwangspause sei für den 30-Jährigen kein Problem. "Vom spielerischen Gefühl her kann ich schnell wieder mein altes Niveau erreichen", sagte Boll am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Rahmen des dreitägigen Trainingslagers in Rotenburg a.d. Fulda. Boll hatte zuletzt wegen einer Sehnenreizung in der linken Schulter auf seine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften verzichtet.

Vorzeitig abreisen aus Rotenburg musste am Dienstagmorgen der zweimalige Vizeeuropameister Patrick Baum. Der Düsseldorfer trat nach einem Zwicken im Oberschenkel vorsichtshalber die Heimreise zu Mannschaftsarzt Antonius Kass nach Düsseldorf an. Sein WM-Start stehe aber nicht infrage.

Neben Boll und Baum nahmen noch Christian Süß (Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland) und Bastian Steger (Saarbrücken) am letzten Trainingslager vor der WM teil. Als "Sparringspartner" fungierten der künftige Düsseldorfer Ricardo Walther sowie der chinesische Abwehrspezialist Wang Xi (Fulda-Maberzell) und Bojan Tokic (Saarbrücken).

In Rotenburg äußerte Bundestrainer Jörg Roßkopf einen Wunsch. "Gegen ein Finale gegen China hätte ich nichts", sagte der Olympiadritte von 1996, der 1989 in Dortmund gemeinsam mit Steffen Fetzner WM-Gold im Doppel gewonnen hatte. Ziel sei es aber zunächst, "in der K.o.-Runde in Topforn zu sein und negative Überraschungen zu vermeiden".