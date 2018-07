Potsdam (dpa) - Im öffentlichen Dienst droht die nächste Warnstreikwelle. Verdi-Chef Frank Bsirske kündigte nach ergebnislosen Tarifgesprächen in Potsdam weitere Arbeitsniederlegungen an. Die Gewerkschaft rechnet mit Warnstreiks unter anderem in Kitas, auf Flughäfen, bei Bussen und Bahnen sowie in kommunalen Krankenhäusern. Zuvor waren die Tarifverhandlungen für rund zwei Millionen Beschäftigte beim Bund und bei den Kommunen auf Ende März vertagt worden. Arbeitgeber und Gewerkschaften gaben dafür gegenseitig die Schuld.

