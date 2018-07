Potsdam (dpa) - Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern im öffentlichen Dienst sitzen wieder am Verhandlungstisch. Nach einer Warnstreikwelle im Nahverkehr, bei der Müllabfuhr und in vielen Kitas hatten die Arbeitgeber gestern ein erstes Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaften lehnten dieses jedoch als völlig unzureichend ab. Ein schnelles Ergebnis wird deshalb nicht erwartet. Damit könnte es schon bald wieder Warnstreiks geben. Die Arbeitgeber bieten eine stufenweise Anhebung der Gehälter um 3,3 Prozent an. Die Gewerkschaften fordern 6,5 Prozent, mindestens aber 200 Euro zusätzlich pro Monat.

