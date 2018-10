Berlin (dpa) - Gewerkschaften und Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes setzen heute in Potsdam ihre Tarifverhandlungen fort. Die Arbeitgeber hatten gestern ein erstes Angebot vorgelegt. Sie bieten 3,3 Prozent mehr Geld für zwei Jahre an. Ab Mai sollen die Gehälter demnach um 2,1 Prozent steigen. Ab März 2013 ist ein weiteres Plus von 1,2 Prozent vorgesehen. Hinzu kommt eine Einmalzahlung von 200 Euro. Die Gewerkschaften lehnen das als völlig unakzeptabel ab und fordern 6,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro zusätzlich pro Monat.

