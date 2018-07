Dhaka (dpa) - Nach den Sinken einer Fähre auf dem Fluss Meghna in Bangladesh werden Hunderte Menschen vermisste. Wie lokale Medien berichteten, konnte mehr als 50 Menschen gerettet werden. Die Fähre sei am frühen Morgen mit einem Frachtschiff aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Die Küstenwache und Feuerwehr seien im Einsatz. Die Fähre war auf dem Weg in die Hauptstadt Dhaka.

