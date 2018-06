Dhaka (dpa) - Eine völlig überladene Fähre in Bangladesch hat seine Passagiere nach dem Zusammenprall mit einem Frachtschiff mit in die Tiefe gerissen. Knapp 200 Menschen werden nach dem Unfall auf dem Fluss Meghna vermisst. 28 Leichen hätten Taucher aus der gesunkenen «MV Shariatpur-1» geborgen, darunter die von Kindern, erklärte die Binnenwasser-Transportbehörde. Die Polizei schätzte, dass rund 250 Menschen auf der überladenen Fähre in Richtung der Hauptstadt Dhaka unterwegs waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.