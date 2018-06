Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich zur Wochenmitte weit über der Marke von 7000 Punkten festgesetzt. Am Mittwoch schloss der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 7079,42 Punkte.

Im Handelsverlauf hatte das Börsenbarometer bereits ein Jahreshoch bei 7099,34 Punkten erklommen. Der MDax wurde belastet durch hohe Verluste bei Einzelwerten wie Symrise und schloss um hauchdünne 0,02 Prozent tiefer bei 10 665,70 Punkten. Der TecDax rückte um 0,49 Prozent auf 778,75 Punkte vor.

«Wir lassen die Krise hinter uns», schrieb Börsenbrief-Autor Hans A. Bernecker. Angesichts fehlender Anlagealternativen, hoher Liquidität, niedriger Bewertungen und wieder steigender Gewinnschätzungen würden die Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Auch Stephan de Schutter von Alpha Wertpapierhandel sagte, viele Marktakteure seien noch immer unterinvestiert und nutzten nun selbst bei gemischten Unternehmensnachrichten diese zum Einstieg.

Im Dax sprangen Papiere von Eon nach der Bilanzvorlage um mehr als sieben Prozent auf 18,275 Euro nach oben und markierten damit die Indexspitze. Bei dem Versorger fielen Umsatz und Gewinn 2011 einen Tick besser aus als erwartet. Auch Finanzwerte gehörten nach den Ergebnissen des US-Stresstests zu den am stärksten bewegten Papieren. Dieser hatte gezeigt, dass die US-Institute einer neuen Finanzkrise trotzen könnten. Deutsche Bank gewannen knapp dreieinhalb Prozent hinzu, Commerzbank rückten um über zweieinhalb Prozent vor. Für Bayer-Titel ging es nach Zahlen am Dax-Ende um etwas mehr als ein halbes Prozent abwärts.

Im MDax kletterten die Anteile von Hannover Rück nach Zahlen um 1,65 Prozent auf 42,83 Euro. Symrise fielen nach der Bilanzvorlage mit fast minus sechs Prozent ans Indexende. Vor allem die Geschäftsprognose wurde am Markt als «wenig inspirierend» kritisiert. Wacker Chemie gaben nach Zahlen und einem verhaltenen Ausblick um knapp vier Prozent nach.

Ebenso konnten die Aktien von Hugo Boss ihre anfänglichen Gewinne nicht halten und schlossen mit einem Abschlag von 2,10 Prozent auf 82,45 Euro. Der Modekonzern will seine Aktien-Struktur verändern und die Vorzüge in Stämme umwandeln. Die zunächst positiv aufgenommene Nachricht habe am Markt dann Gerüchte über einen bevorstehenden Ausstieg von Großaktionär Permira wieder angefacht, sagten Händler.

Der Eurostoxx 50 schloss 0,70 Prozent höher bei 2574,79 Punkten und auch der Leitindizes in Paris schloss fester, wohingegen schwache Minenwerte den «Footsie» in London knapp ins Minus drückten. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa mit rund 0,10 Prozent im Plus.

Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,57 Prozent (Vortag: 1,46 Prozent). Der Rentenindex Rex fiel um 0,70 Prozent auf 130,69 Punkte. Der Bund-Future sank um 1,08 Prozent auf 136,74 Punkte. Der Euro veränderte sich kaum. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3062 (Dienstag: 1,3057) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7656 (0,7659) Euro.