Düsseldorf (dpa) - Der größte deutsche Strom- und Gaskonzern Eon hat im vergangenen Jahr erstmals in der Firmengeschichte rote Zahlen erwirtschaftet.

Bedingt unter anderem durch die sofortige Stilllegung von Kernkraftwerken und milliardenschwere Abschreibungen in Italien und Spanien wird ein Verlust von 2,2 Milliarden Euro ausgewiesen, nach einem Gewinn von 5,8 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Düsseldorf mit.