Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden will mit einem Public-Viewing-Angebot im eigenen Stadion die Fans von der Reise zum Auswärtsspiel nach Eintracht Frankfurt am Freitag (18.00 Uhr/Sky und Liga total!) abhalten. Das Angebot richtet sich an rund 10.000 Anhänger. "Wir hoffen, dass unsere Fans nicht dorthin fahren und sich bewusst sind, dass wir unter besonderer Beobachtung stehen", sagte Klub-Sprecher Enrico Bach.

Das DFB-Bundesgericht hatte die Sachsen nach den massiven Ausschreitungen im Pokalspiel bei Borussia Dortmund am 25. Oktober (0:2) letztendlich zu einem "Geisterspiel" gegen den FC Ingolstadt sowie zum Ausschluss der eigenen Fans beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt verurteilt. An Spekulationen, ob einige Dynamo-Fans am Freitag entgegen der Empfehlung des Klubs doch nach Frankfurt reisen, wollte sich der Verein nicht beteiligen.